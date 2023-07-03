تقديم الصف الأول الثانوي 2023.. تعرف على طريقة التسجيل وآخر موعد

يبحث الطلاب الحاصلون على الشهادة الإعدادية، عن طريقة تقديم الصف الأول الثانوي 2023، وذلك عبر منصة تنسيق المدارس الثانوية العام والفني، التي تتيح للطلاب التقديم للفترة المحددة التي تصل في بعض المحافظات إلى شهر، إذ يجري تحديد حد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي في كل محافظة على حدة، ويجب على الطلاب التحقق من هذه المعلومات قبل التسجيل.

تتيح وزارة التربية والتعليم، فرصة التقديم للصف الأول الثانوي العام والفني لمدة 3 سنوات، وذلك لتسهيل عملية التقديم وتمكين الطلاب من الحصول على فرصة أفضل للتسجيل في المدارس المناسبة لهم، ويشترط سداد المصروفات الدراسية عند التقديم للصف الأول الثانوي العام، ويجب على الطلاب الالتزام بالإجراءات والمتطلبات المحددة في منصة تنسيق المدارس الثانوية العام والفني.

وجرى فتح باب تقديم الصف الأول الثانوي 2023، في المرحلة الأولى للطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية للعام الدراسي المقبل، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق الأول من يوليو 2023، بينما تختلف مواعيد إغلاق باب التقديم حسب المديريات التعليمية، ويجري تحديد آخر موعد للتقديم من قِبَل منصة التنسيق الثانوي وفقًا لكل مديرية تعليمية.

تقديم الصف الأول الثانوي 2023

وتستمر فترة تقديم الصف الأول الثانوي 2023، حتى الخميس 13 يوليو 2023، ويشترط سداد المصروفات الدراسية عند التقديم، وبالنسبة للصف الأول الثانوي الفني، فإن فترة التقديم تستمر حتى 20 يوليو، ويتم التقديم عبر منصة التنسيق التي تم تحديدها من قبل وزارة التربية والتعليم. ويشترط لإتمام إجراءات التقديم الحصول على البريد الإلكتروني الموحد، الشروط التالية

ويجب على الطلاب التحقق من الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي في كل مديرية تعليمية على حدة، ويمكن تعديل الرغبات المقدمة خلال فترة التقديم، ويجري اختيار الطلاب المقبولين بناءً على الدرجة التي حصلوا عليها في الامتحان الشامل للصف الثالث الإعدادي، ويتم الإعلان عن نتائج التنسيق في وقت لاحق.

طريقة التقديم للصف الأول الثانوي

يمكن للطلاب التقديم للصف الأول الثانوي إلكترونياً عبر منصة التنسيق الخاصة بالتقديم، وذلك بالضغط على الرابط الذي تتيحه الوزارة، ويجب على الطلاب الدخول إلى منصة التنسيق و تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور من هنا.

وبعد الدخول يتم النقر على الدخول إلى التنسيق، ثم يتم الدخول إلى صفحة خريطة التنسيق للاطلاع على تفاصيل التعليم العام أو التعليم التكنولوجي التطبيقي أو التعليم الفني، وبعد الاطلاع على الخريطة، يتم ملء الرغبات التي يرغب بها الطالب، ومن ثم يتم مراجعتها وحفظها لإتمام عملية التسجيل.

ويجب على الطلاب التحقق من مواعيد إغلاق باب التقديم لكل مديرية تعليمية والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي فيها، ويمكن تعديل الرغبات المقدمة خلال فترة التقديم، يتم اختيار الطلاب المقبولين بناءً على الدرجة التي حصلوا عليها في الامتحان الشامل للصف الثالث الإعدادي، وتعلن النتائج في وقت لاحق.