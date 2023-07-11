إيرادات فيلم بيت الروبي تصل إلى 87 مليون جنيه بدور العرض

وصلت إيرادات فيلم بيت الروبي أمس، إلى مليون و723 ألف جنيه، إذ وصل إجمالي إيرادات فيلم بيت الروبي 87 مليون جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إيرادات فيلم بيت الروبي لـ كريم عبد العزيز

وحقق كريم عبدالعزيز بالتعاون مع محمود كريم عبدالعزيز نجاحاً كبيراً من خلال فيلم بيت الروبي، والفيلم تعتمد أحداثه الأساسية حول السوشيال ميديا وتأثيرها على الأفراد، سواء كان ذلك بالسلبي، ويجسد الدور الرئيسي الفنان كريم عبد العزيز الذي وقف بجوار زوجته ولم يوافق على إهانتها، بعدما تركت عملها بسبب أنها تسبب في وفاة امرأة حامل أثناء الولادة .

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي جمع بين عدد من الأبطال وهما كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، والعمل من إخراج بيتر ميمي، الذي عبر عن سعادته منذ أيام بسبب التعاون مع الفنان كريم عبدالعزيز في فيلم بيت الروبي، واصفاً بالعمل معه بأنه مثل الحلم الذي كان يتمناه.