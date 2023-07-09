135 مليون جنيه حصيلة أفلام عيد الأضحى

شهد موسم أفلام عيد الأضحى تنافساً بين 4 أفلام حظيت بإقبال جماهيرى كبير، فجاء إجمالى إيرادات تلك الأفلام 135 مليون جنيه خلال أسبوعى العيد، حيث حقق فيلم «بيت الروبى» بطولة الفنان كريم عبدالعزيز بالتعاون مع كريم محمود عبدالعزيز ما يقرب من 82 مليون جنيه خلال أسبوعين من عرضه، وتصدّر المرتبة الأولى بين الأفلام الأخرى المنافسة بالموسم، واستطاع أن يتربع على عرش الإيرادات، ومع بداية الموسم جاء فيلم «تاج» بطولة تامر حسنى فى المرتبة الثانية، حيث حقق إيرادات ما يقرب من 32 مليون جنيه، وما زال الفيلم يحقق إيرادات مرتفعة يومياً.

بينما استطاع فيلم «البعبع» بطولة الفنان أمير كرارة، بالتعاون مع ياسمين صبرى، أن يحقق 25 مليون جنيه ويحتل المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة، خاصة أن العمل يدور فى إطار تشويقى أكشن، ويجمع بين عدد من نجوم الكوميديا، وجاء الفيلم الكوميدى «مستر إكس» فى المرتبة الرابعة، وحقق نجاحاً كبيراً، ووصلت إيراداته إلى ما يقرب من 17 مليون جنيه.

ومع النجاح الكبير الذى حققه موسم عيد الأضحى، تستعد دور العرض لاستقبال موسم الصيف خلال شهر يوليو الجارى، حيث من المقرر طرح فيلم «وش فى وش» بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل وفيلم «5 جولات» وهو من تأليف محمد عبدالمعطى ويحيى علام، وإخراج مازن أشرف، وفيلم «البطة الصفرا» من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار، بالإضافة إلى فيلم «مطرح مطروح» بطولة الفنان محمود حميدة، فضلاً عن طرح 3 أفلام أخرى خلال شهر أغسطس المقبل أولها فيلم «مرعى البريمو» وهو من بطولة الفنان محمد هنيدى، ومقرر طرحه يوم 3 أغسطس المقبل، بينما يستعد الفنان محمد رمضان لطرح فيلمه الجديد «ع الزيرو»، بعد أن تقرر تأجيله من موسم عيد الأضحى، بالإضافة إلى فيلم «شماريخ» بطولة الفنان آسر ياسين بالتعاون مع المخرج عمرو سلامة.

«الدفراوى»: لم نتوقع نجاح الموسم و«بيت الروبى» عائلى من الدرجة الأولى

ومن جانبه تحدّث الموزع السينمائى محمود الدفراوى عن موسم عيد الأضحى قائلاً: «موسم عيد الأضحى من أهم المواسم التى شهدتها صناعة السينما فى الوقت الراهن، حيث إننا لم نتوقع إطلاقاً النجاح الكبير الذى تحقق بسبب أفلام هذا الموسم، بداية من فيلم بيت الروبى، فهو فيلم عائلى من الدرجة الأولى، وكان الرهان الأساسى فيه أنه مناسب لجميع أفراد الأسرة، كما أنه فيلم يجمع بين الكوميديا والأكشن والدراما، فضلاً عن قصته والحبكة الدرامية، فكل شخص سوف يجد ذاته عندما يشاهد الفيلم، خاصة أن الفيلم لمس فكرة أساسية تعانى منها البيوت المصرية وهى (السوشيال ميديا) وتأثيرها السلبى فى الوقت الحالى».

وأضاف «الدفراوى»، لـ«الوطن»: من المؤشرات الإيجابية التى حدثت فى موسم عيد الأضحى، عندما طرحت الشركة المنتجة فيلم «بيت الروبى» قبل بداية الموسم بأسبوع، فكان رهان صُناع الفيلم فى محله، فإذا كان الفيلم قوياً استطاع أن يدخل منافسة العيد بقوة، وهذا ما حدث مع فيلم بيت الروبى، الذى حافظ على الصدارة والمرتبة الأولى منذ بداية الموسم.

وعن نجاح فيلم «تاج» بطولة تامر حسنى قال: تامر حسنى لديه قاعدة جماهيرية عريضة، والجمهور يريد مشاهدة تامر حسنى فى صورة «سوبر هيرو»، كما أن الفيلم «لايت كوميدى» وجذب فئة كبيرة من الجمهور، ومن اللافت فى هذا الموسم أن تامر حسنى حرص على أن يكون موجوداً مع جمهوره فى السينمات لمشاهدة الفيلم، وهذا يُعتبر نوعاً من أنواع الدعاية الخاصة بالفيلم.

وتابع «الدفراوى» حديثه عن فيلم مستر إكس قائلاً: «يُعتبر من الأفلام الجيدة وعن جدارة، خاصة أنه فيلم كوميدى اجتماعى، وظهر خلاله عدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من الأفلام التى تحافظ على مكانتها فى الإيراد اليومى، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة ثباتاً فى الإيرادات، خاصة مع انتهاء موسم إجازات العيد ولم تتأثر الإيرادات بانتهاء موسم امتحانات الثانوية العامة».

دور العرض ستشهد انتعاشة أخرى مع بداية طرح أفلام موسم الصيف

وأكمل «الدفراوى»: من الممكن أن تشهد دور العرض انتعاشة أخرى مع بداية طرح أفلام موسم الصيف، وتستعد دور العرض لاستقبال عدد من الأفلام الجديدة خلال الفترة المقبلة، وقد تم تحديد موعد طرح فيلم محمد هنيدى الذى يحمل اسم «مرعى البريمو» يوم 3 أغسطس المقبل، بالإضافة إلى طرح فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، وفيلم «شماريخ» بطولة الفنان آسر ياسين، وعدد آخر من الأفلام خلال شهر يوليو الجارى.