الأفلام المصرية تحقق 4.5 مليون جنيه خلال يوم.. و«بيت الروبي» يواصل الصدارة

حققت الأفلام المصرية المعروضة في دور العرض السينمائية إيرادات كبيرة خلال الفترة الحالية، وسجلت قائمة الإيرادات اليومية 4.4 مليون جنيه من إجمالي عرض 4 أفلام عن أمس الأحد، حصد منها فيلم «بيت الروبي» للنجم كريم عبد العزيز، الذي يواصل صدارة القائمة، ما يقرب من نصف الإيرادات بقيمة 2.1 مليون جنيه.

ويحافظ فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة وإخراج حسن المنباوي على المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية بمليون جنيه، تلاه في المركز الثالث فيلم «تاج»، بطولة تامر حسني وإخراج سارة وفيق محققا 734 ألف جنيه، مسجلا تراجعا طفيفا عن إيرادات أمس الأول التي بلغت 801 ألف جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

«مستر إكس» يتذيل قائمة الإيرادات اليومية

وتذيل فيلم «مستر إكس»، بطولة أحمد فهمي وإخراج أحمد عبدالوهاب، قائمة الإيرادات اليومية محققا 515 ألف جنيه.

السينمات تستقبل 4 أفلام جديدة في يوليو الجاري

وتستعد دور العرض السينمائية خلال شهر يوليو الجاري لاستقبال مجموعة من الأفلام الجديدة من بينها فيلم «وش في وش»، بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل وفيلم «5 جولات»، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي ويحيى علام، وإخراج مازن أشرف، وفيلم «البطة الصفرا»، من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار، بالإضافة إلى فيلم «مطرح مطروح»، بطولة الفنان محمود حميدة.