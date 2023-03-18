مجلس الشباب المصري: دور المتطوعين بمبادرة «كتف في كتف» مهم للغاية

قال محمد سيف مدير المكاتب التنفيذية بمجلس الشباب المصري وعضو التحالف، إن دور الشباب مهم للغاية في مبادرة «كتف في كتف»، كما أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يملك العديد من المتطوعين الشباب، الذي يتخطى عددهم 300 ألف متطوع في كل المحافظات، وهم من قاموا بتعبئة وتوزيع الكراتين.

الشباب شريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة

وأضاف «سيف»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي، حرص على توجيه شكر لمتطوعي التحالف الوطني، لإدراكه أن الشباب هم أمل الغد، وقادرون على العطاء والبناء، والشريك الأساسي في بناء الجمهورية الجديدة.

أعداد كبيرة للانضمام

وأوضح أن هناك أعدادا كبيرة من الطلبات للانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكل زيارة يقوم بها الرئيس السيسي، يحرص على توجيه الشكر للشباب على مشاركتهم الفعالة في بناء المجتمع، خاصة أن 60% من سكان مصر من الشباب، ما تعد قوة لا يستهان بها.

ولفت أن مبادرة «كتف في كتف» موجودة منذ 10 أيام في 16 محافظة، إلا أن انطلاقها بشكل رسمي كان بالأمس، وانطلقت القاطرات المحملة بالمواد الغذائية إيذانا بإشارة البدء.