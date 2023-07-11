تنسيق التمريض 2023 في محافظة قنا.. الحد الأدنى 260 درجة

أعلنت مدارس التمريض في محافظة قنا، التابعة لمديرية الصحة والتأمين الصحي، عن قبولها دفعة جديدة من الطلبة والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية، بمجموع 260 درجة، وطبقا لأعلى المجاميع، وبدأت اللجان المشكلة في استقبال تنسيق مدارس التمريض في قنا.

مدارس التمريض في قنا

ويوجد في محافظة قنا، عدة مدارس تمريض 2023 بقنا، منها التابع لمديرية الصحة والسكان وأخرى للتأمين الصحي:

- مدرسة التمريض في مستشفى قنا العام

- مدرسة التمريض في مستشفى نجع حمادي

- مدرسة التمريض في مستشفى دشنا المركزي

- مدرسة التمريض في مستشفى أبوتشت المركزي

- مدرسة التمريض في مستشفى فرشوط

- مدرسة التمريض بمستشفى قوص المركزي

- مدرسة التمريض بالتأمين الصحي في مدينة قنا، بنين وبنات.

وحددت مدارس التمريض 2023 عمليات التنسيق بمدد معينة، كالتالي:

- مجموع 280 إلی 275 درجة من يوم 4 إلى 6 من الشهر الجاري.

- مجموع 274 إلى 268 درجة أيام من 9 إلی 11.

- مجموع 268 إلى 260 درجة من 12 إلى 14 يوليو الجاري.

- أيام 17و18 و19 للمتخلفين من الأيام السابقة لا يعتبر الطالب أو الطالبة مقبولا، إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وقبول أعلى المجاميع لعدد من 25 -30 طالب وطالبة فقط من المتقدم.

رابط التنسيق في مدارس التمريض

وحددت مدارس التمريض تنسيق التمريض 2023من خلال الرابط هنــا.

شروط القبول في مدارس التمريض

- اختبار شخصي

- كشف الهيئة

- اختبار الإملاء

- اختبار اللغة الانجليزية واختبار الحاسب الآلي

- الاختبار النفسي

- الكشف الطبي

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم

- بيان الدرجات للشهادة الإعدادية 2023

- بیان درجات الصف الأول والثاني من نفس المدرسة

- أن يكون المتقدم من مواليد نفس المركز

- الاسم رباعي – تاريخ الميلاد يتم احتساب السن في 1 أكتوبر 2022.

-العنوان السكني الحالي المركز الإدارى بالمحافظة التابع بها المدرسة، للمتقدم الإدارة التعليمة التابع لها المدرسة في نفس المركز.

- رقم تليفون الطالب

- رقم تليفون ولي الأمر

- شهادة الحصول على الجنسية المصرية

- شهادة حسن سير وسلوك

- تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب القرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر.