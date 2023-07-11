أفلام عيد الأضحى تحقق 3.8 مليون جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

سجلت الأفلام المصرية المعروضة في السينمات تراجعا ملحوظا في الإيرادات عن أمس، رغم الارتفاع الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة خلال موسم عيد الأضحى، وبلغت الإيرادات وفقا للتقرير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع بغرفة صناعة السينما، 3.8 مليون جنيه كإجمالي عرض 4 أفلام، وهو ما يعتبر تراجع عن إيرادات أمس الأول التي بلغت 4.4 مليون جنيه.

حافظ فيلم بيت الروبي الذي يعتبر التعاون السينمائي الأول بين النجم كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، على المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية، منذ بداية طرحه في 21 يونيو الماضي، محققا 1.7 مليون جنيه، تلاه في المركز الثاني فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة وإخراج حسين المنباوي، محققا إيرادات لم تتجاوز 802 ألف جنيه.

«تاج» في المركز الثالث بقائمة الإيرادات.. و«مستر إكس» يتذيلها

أما فيلم تاج بطولة تامر حسني وإخراج سارة وفيق، حيث يقدّم دور بطل خارق ضمن أحداث الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار من الفانتازيا والكوميديا، محققا إيرادات بلغت 770 ألف جنيه، بينما تذيّل القائمة فيلم «مستر إكس» بإيرادات بلغت 547 ألف جنيه.