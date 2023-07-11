معاهد وكليات تقبل الناجحين من الدبلومات الفنية 2023.. تخضع لتنسيق القبول

يرغب العديد من خريجي الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها، «صناعي، وتجارة، ووفندقي، وزراعي» في استكمال رحلة تعليمهم من خلال الالتحاق بالمعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2023، فهذه المعاهد والكليات تفتح أبوابها لكل الحاصلين على أعلى الدرجات في نتيجة شهادة الدبلوم، ويتم الالتحاق بها وفق تنسيق القبول في التعليم العالي.

المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2023

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2023.

المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2023 نظام الخمس سنوات

وتأتي قائمة المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2023، للدبلومات ذات نظام الخمس سنوات كالآتي:

- هندسة بترول و تعدين السويس

- كلية الهندسة جامعة دمنهور

- هندسة طنطا 99.22

- هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف

- هندسة كفر الشيخ

- هندسة الإسكندرية

- هندسة المنوفية بشبين الكوم

- هندسة القاهرة

- هندسة المنصورة

- هندسة بنها

- هندسة الطاقة أسوان

- هندسة جنوب الوادي

- هندسة الزقازيق

- هندسة بنها بشبرا

- هندسة حلوان

- هندسة حلوان بالمطرية

- هندسة بني سويف

- هندسة الفيوم

- هندسة قناة السويس بالإسماعيلية

- هندسة المنيا

- هندسة أسوان

- هندسة دمياط

- هندسة عين شمس

- هندسة أسيوط

- هندسة بور سعيد

- هندسة السويس

- هندسة سوهاج

- تربية حلوان

- تربية السويس

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

- معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات

- تربية المنيا

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

- المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو

- معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

- العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

- معهد عالي هندسه 6 أكتوبر بمصروفات

- تربية نوعية طنطا

- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات

- الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ

- معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر بمصروفات

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر

- معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي بمصروفات

- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة

- تربية نوعية جنوب الوادي

- معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية

- معهد القناة العالي للهندسة بالسويس

- المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة

- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم

- القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة

- المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا بسوهاج

- المعهد العالي للهندسة الإلكترونية في بلبيس

- تربية نوعية كفر الشيخ

- معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

- معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

- معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

- المعهد العالي للهندسة في بلبيس

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة بالدقهلية

- الأكاديمية الحديثة بالمعادي هندسة بمصروفات

- تربية نوعية عين شمس

- معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا

- مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة

- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش

- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

- تربية نوعية المنصورة

- تربية نوعية بنها

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

- تربية نوعية المنوفية بأشمون

- تربية نوعية أسوان

- فنون جميلة (عمارة) حلوان

- تربية نوعية دمياط 93.39تربية نوعية الزقازيق

- تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

- اقتصاد منزلي حلوان

- تربية نوعية المنصورة بميت غمر

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

- تربية نوعية بور سعيد

- تربية نوعية المنيا

- تربية نوعية سوهاج

- اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

- اقتصاد منزلي العريش

- السياحة والفنادق تعليم تبادلي اسكندرية

- السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان

- فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية

- معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.

- كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية

- تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

- فنون جميلة (عمارة) المنيا

- فنون تطبيقية دمياط

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية

- آثار الأقصر

- العالي ترميم الآثار بأبي قير

- المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف

- الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

- معهد عالي فنون تطبيقية في 6 أكتوبر

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية

- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج ببني سويف التكنولوجية

- معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

- آثار أسوان

- معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس

- المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

- عالي دراسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

- معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية

- آثار جنوب الوادي

- كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية

- معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة

- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا (إدارة أعمال)

- آثار سوهاج

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية

- العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

- معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

- العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج

- العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة

- معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية

- معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

- العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

- العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال

المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2023 نظام الثلاث سنوات

فيما تتمثل قائمة المعاهد وكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2023 صناعة نظام الثلاث سنوات في التالي:

- معهد فني صحى امبابة

- معهد عالي هندسة 6 أكتوبر بمصروفات

-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر

- تربية حلوان

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

- المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة

- معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية

- معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر بمصروفات

- المعهد العالي للهندسة الالكترونية بلبيس

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

- معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

- معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

- معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه

- مصر العالي هندسة وتكنولوجيا بالمنصورة

- المعهد العالي للهندسة ببلبيس

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة بالدقهلية

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي بحلوان

- اقتصاد منزلي حلوان

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

- المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام

- اقتصاد منزلي بالمنوفية (شبين الكوم)

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي ببني سويف

- اقتصاد منزلي العريش

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

- المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة

- ك.ت. فني للبصريات أبو الريش السيدة زينب

- مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية

- الفني الصناعي للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة

- السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان

- السياحة والفنادق تعليم تبادلي اسكندرية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية

- ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية

- الفني لترميم الآثار بالأقصر

- تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

- كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية

- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية

- معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات

- جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية

- معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

- ك.ت. فني ري وصرف ومساحه المطرية

- الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

- ك.ت. فني لمواد البناء حلوان

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية

- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

- ك.ت. فني صناعى اسكندرية

- آثار القاهرة

- كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية

- الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

- ك.ت. فني صناعى بنها

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية

- ك.ت. فني صناعى سوهاج

- العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

- تكنولوجيا عمالية مدينة نصر بمصروفات

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

- ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر

- ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

- ك.ت. فني صناعى الزقازيق

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

- معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

- آثار الفيوم

- معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

- العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

- الجامعة العمالية عمالية علاقات صناعية إسكندرية

- مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

- العالي للدراسات النوعية بالجيزة لنظم المعلومات الإدارية

- كلية تكنولوجيا فني صناعي بور سعيد

- العالي ترميم الآثار بأبي قير

- المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف

- ك.ت. فني صناعي بئرالعبد شمال سيناء

- الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم

- تكنولوجيا عمالية بالإسكندرية بمصروفات

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة - محاسبة - تجارة خارجية)

- العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

- آثار الأقصر

- تكنولوجيا عمالية رأس البر بمصروفات

- معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

- العالي حاسبات و نظم تجمع أول

- الجامعة العمالية علاقات صناعية طنطا

- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين

- تكنولوجيا عمالية بالمنصورة بمصروفات

- تكنولوجيا عمالية زقازيق بمصروفات

- تكنولوجيا عمالية بنى سويف بمصروفات

- عالي دراسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

- ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق

- تكنولوجيا عمالية طنطا بمصروفات

- ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف

- المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف

- تكنولوجيا عمالية ك.الشيخ بمصروفات

- الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية بالمريوطية بالهرم

- ج.عمالية علاقات صناعية أسيوط

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة نظم)

- ج.عمالية علاقات صناعية بالمنصورة

- العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

- العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

- العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

- تكنولوجيا عمالية اسوان بمصروفات

- تكنولوجيا عمالية بالإسماعلية بمصروفات

- تكنولوجيا عمالية أسيوط بمصروفات

- نظم معلومات إدارية بالقطامية

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة إدارة)

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج

- جامعة عمالية علاقات صناعية رأس البر

- النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

- القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

- معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

- الجامعة العمالية علاقات صناعية بالإسماعيلية

- الجامعة العمالية علاقات صناعية كفر الشيخ

- الجامعة العمالية علاقات صناعية أسوان

- معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات

- العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

- معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية

- العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

- المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج (شعبة نظم)

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة

- المعهد العالي للعلوم الغدارية بجناكليس – البحيرة

- العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول شعبة التسويق

- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

- العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إداراة أعمال

- المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

- معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

- معهد طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

- معهد طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية

- المعهد العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

- معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه جيزة

- معهد طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية

- المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

- المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

- عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

- القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

- العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

- العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

- العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

- المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

- التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

- معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

- طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

- عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

- العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

- العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

- العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

- معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

- المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

- معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

- رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

- الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

- العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

- المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص ادارة اعمال - محاسبة

- العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

- الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

- المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

- معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

- المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى

- العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

- العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

- العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

- معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

- العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ

- معهد القناة العالى للهندسة بالسويس

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

- معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة هندسة بمصروفات

- معهد فني صحى المنصوره

- معهد فني صحى سوهاج

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

- معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات

- معهد فني صحى طنطا

- القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة

- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم

- معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات

- معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات

- المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو

- معهد فني صحى الزقازيق

- الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر

- معهد فني صحى الاسكندريه

- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش

- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة

- معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية

- معهد فني صحى بنها

- فنى صحي جنوب الوادي

- عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج

- معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

- معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

- معهد فني صحى اسوان

المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2023 دبلوم تجارة نظام ثلاث سنوات

وتتمثل قائمة المعاهد وكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2023 تجارة نظام ثلاثة سنوات في التالي:

معهد فني صحى المنصوره

معهد فني صحى الزقازيق

معهد فني صحى طنطا

معهد فني صحى اسماعيليه

معهد فني صحى بنها

فنى صحي جنوب الوادي

معهد فني صحى الاسكندريه

معهد فني صحى بنى سويف

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد

معهد فني صحى سوهاج

معهد فني صحى اسوان

تجارة بور سعيد

تجارة انتساب موجه بور سعيد

تجارة كفر الشيخ

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة المنصورة

تجارة دمياط

تربية طنطا

تجارة السويس

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تربية كفر الشيخ

تربية حلوان

تجارة الزقازيق

تجارة طنطا

تجارة انتساب موجه دمياط

تجارة انتساب موجه المنصورة

تجارة أسوان

تربية مدينة السادات

تجارة الإسكندرية

تجارة دمنهور

تجارة جنوب الوادي

تجارة العريش

تجارة انتساب موجه السويس

تربية سوهاج

تجارة أسيوط

تجارة مدينة السادات

تجارة القاهرة

تجارة بنها

تجارة انتساب موجه طنطا

تجارة انتساب موجه الإسكندرية

تجارة انتساب موجه دمنهور

تجارة انتساب موجه الزقازيق

تجارة المنوفية بشبين الكوم

تجارة عين شمس

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي

تجارة سوهاج

تجارة و إدارة أعمال حلوان

تجارة بني سويف

تجارة انتساب موجه العريش

تجارة انتساب موجه أسوان

تجارة انتساب موجه القاهرة

تجارة انتساب موجه أسيوط

تجارة انتساب موجه بنها

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تجارة انتساب موجه مدينة السادات

تجارة انتساب موجه سوهاج

تجارة انتساب موجه عين شمس

تجارة انتساب موجه بني سويف

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

الفني التجارى بالروضه

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات

الفني التجارى ببنها

الفني التجارى بدمنهور

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

الفني التجارى بالاسكندريه

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

الفني التجارى باسوان

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر

الفني التجارى باسيوط

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى بطنطا

الفني التجارى بالمطريه

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

الفني التجارى بقنا

الفني التجارى بشبرا

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى بالزقازيق

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

الفني التجارى بسوهاج

الفراعنة إدارة أعمال

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

الفني التجارى بالعريش

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

الفني التجارى بالمحله الكبرى

الفني التجارى بالمنصوره

ج.عمالية علاقات صناعية طنطا

نظم معلومات ادارية قطاميه

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

الفني التجارى ببور سعيد

الفني التجارى بدمياط

الفني التجارى بقويسنا

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق

العالي حاسبات و نظم تجمع أول

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم)

ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2023 زراعة نظام ثلاث سنوات

وتتمثل قائمة المعاهد وكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2023 زراعة نظام ثلاثة سنوات في التالي:

تربية كفر الشيخ

تربية دمنهور

زراعة المنصورة

زراعة الوادي الجديد

تربية طنطا

تربية المنيا

تربية المنوفية بشبين الكوم

زراعة المنوفية بشبين الكوم

زراعة بنها بمشتهر

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

ك.ت. فني صناعى شبرا

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية

الفني للفنادق المطريه

الفني للفنادق قنا

الفني للفنادق الاسكندريه

ج.عمالية علاقات صناعية طنطا

ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات

ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات

ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه

ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

ج.عمالية علاقات صناعية منصوره

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيل