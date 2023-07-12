مواصفات امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2023.. الأسئلة والدرجات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2023 وعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات الخاصة بالأسئلة المقالية والموضوعية، وفقاً للمواصفات التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم.

مواصفات امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية وعدد الأسئلة والدرجات وهي :-

- عدد الأسئلة لمادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2023 .. 46 سؤالًا.

- عدد الأسئلة المقالية لمادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2023.. سؤالين.

- الأسئلة الموضوعية لمادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2023.. 44 سؤالًا.

- 60 درجة.. الدرجة الكلية لمادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2023.

- 56 درجة.. الدرجة الكلية للأسئلة الموضوعية لمادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2023.

- 4 درجات.. الدرجة الكلية للأسئلة المقالية لمادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2023.

- زمن الإجابة مادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2023 : 180 دقيقة.

ختام امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) سيؤدون يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، في آخر أيام امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023.