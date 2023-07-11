مواعيد اختبارات القبول في كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد التقديم لاختبارات القبول في كلية الفنون الجميلة قسم عمارة بجامعة المنصورة، موضحة أنه يبدأ 15 يوليو الجاري، ويستمر لمدة 12 يوما.

رابط التقديم إلى اختبارات القبول بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة

وحددت الوزارة رابط التقديم لاختبارات القبول بكلية فنون جميلة قسم عمارة بجامعة المنصورة من هـنـا، إذ يقوم الطالب بالدخول على الرابط والتسجيل على اختبارات القبول، على أن يقوم الطالب بالاختبارات داخل كلية الفنون الجميلة.

موعد التقديم إلى اختبارات القبول بكلية فنون جميلة جامعة المنصورة

وأكدت الوزارة أن موعد التقديم إلى اختبارات كلية الفنون الجميلة قسم عمارة بجامعة المنصورة يبدأ من السبت 15 يوليو إلى الخميس 27 يوليو.

الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية فنون جميلة قسم عمارة بجامعة المنصورة

وأوضحت الوزارة أنه يتعين على الطلاب تجهيز الأوراق المطلوبة من أجل أداء اختبارات كلية الفنون الجميلة قسم عمارة بجامعة المنصورة كالآتي:

- رقم جلوس الطالب في الثانوي العامة.

- صورة شخصية عند التقديم للاختبار.