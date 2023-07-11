مدبولي: تخصيص 30 مليار جنيه لدعم أعباء الصادرات مع ترشيد كامل للدين الخارجي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّه تمّ العمل على تعزيز الصادرات السلعية وهذا أمر مهم للغاية، ونتحرك فيه خلال الفترة المقبلة، موضحًا «بدأنا في هذه الخطة بميكنة كل إجراءات ردّ أعباء الصادرات، ومخصصين 30 مليار جنيه دعم أعباء الصادرات في هذا العام المالي لصرفها خلال الفترة المقبلة، وسيتم صرف الـ10 مليارات لدعم الصادرات بدءا من الغد».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي نقلته شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه يتمّ العمل على ترشيد الإنفاق، مضيفًا «احنا شغالين على ترشيد كامل لعملية الدين الخارجي، على أن تكون الضوابط الخاصة بالاقتراض الخارجي من خلال لجنة الدين العام موجود، ونتحرك فيها في إطار استحداث موارد جديدة للعملة الصعبة، واشتغلنا على تعديل قرارات تسهيل شروط منح الجنسية للأجانب المالكة لعقارات».