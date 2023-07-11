معهد السويس للقراءات يقبل دفعة جديدة.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن معهد القراءات بمحافظة السويس التابع للإدارة العامة لمنطقة السويس الأزهرية، قبول دفعة جديدة من الراغبين في تعلم التجويد والقراءات، بشرط حفظ المتقدم للقرآن الكريم.

سن المتقدم للتجويد والقراءات

وتضمن إعلان قبول الدفعة الجديدة بمعهد القراءات بالسويس، أن يتراوح سن المتقدم من 9 إلى 20 عاما لمرحلة التجويد، فيما يكون من 19 إلى 25 عاما للمرحلة الأخرى.

موعد التقديم للدفعة الجديدة

وأوضح معهد القراءات بمحافظة السويس، خلال إعلان فتح باب قبول دفعة جديدة، أن موعد تقديم الطلبات سيبدأ في الأول من أغسطس المقبل بمقر المعهد، ويكون التواصل مع عميد معهد القراءات بنون أحمد الزمزمي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد القراءات

وذكر إعلان معهد القراءات أن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالدفعة الجديدة للقراءات والتجويد بالمعهد كالتالي:

1- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

2- عدد 4 صور شخصية.

3- أصل المؤهل الدراسي.

4- دوسيه ورق.

5- حافظة بلاستيك.

6- بطاقة الرقم القومي.