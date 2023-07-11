وزير المالية: نستهدف وصول الدين إلى 75% من الناتج المحلي

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، النتائج الأولية للسنة المالية 2022-2023، وقال إنّ الدين تأثّر بتغير سعر الصرف؛ لذا وضعت وزارة المالية خطة تستهدف وصول الدين خلال الخمس سنوات المقبلة، إلى نحو 75% من الناتج المحلي.

وأضاف «معيط»، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية الجديدة، أنّه إذا نظرنا خلال 43 سنة من عمر المالية العامة سنجد أنّ أفضل نسبة دين بالنسبة للناتج المحلي كانت 79.8%، وهذه كانت هي أقل نسبة دين للناتج المحلي شهدتها مصر على مدار 43 سنة.

وأكد أنّ هذه الخطوة مهمة للغاية لأنّها تظهر قدرة الدولة على الأخذ بمسار الدين في مسار هبوطي لضمان أن الدين سيكون له أثر في الفوائد، متابعا بأنّ وزارة المالية تعمل على استهداف تمويلات وتسهيلات تمويلية، خلال الفترة من شهر يوليو الجاري وحتى 31 ديسمبر، تقترب من 3 مليارات دولار خارجي.