متحدث «المالية»: جميع المعاملات الإلكترونية مؤمنة ويمكن تتبعها

قال حمدي حسني، المتحدث الرسمي للدفع والتحصيل بوزارة المالية، إن الوزارة تركز منذ فترة طويلة على إتمام وإنجاز التحول الرقمي لجميع أنشطة ومعاملات الوزراة، مشيرا إلى أن عمليات التحول الرقمي والرقمنة تضم الدفع والتحصيل الإلكتروني، وبدأ توجه الوزارة للانتقال لعمليات الدفع والتحصيل بالوسائل الإلكترونية منذ عام 2007 مع إنشاء ما يُعرف بـ«مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزراة المالية».

حسني يوضح تفاصيل مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني

وأضاف «حسني»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني عبارة عن مجموعة من المنظومات المؤمنة والمشفرة وفقا للمعايير الدولية ومعايير الأمن القومي المصري، مؤكدا أن جميع المعاملات المالية الإلكترونية مؤمنة ومشفرة ويمكن تتبعها.

حسني: فريق عمل كامل يبحث الاعتراضات بشكل يومي

وتابع: «لو أي مواطن كان يحصل على خدمة مالية في جهة ما وحدث خطأ أثناء إجراء المعاملة المالية يمكنه على الفور التواصل مع البنك المصدر للبطاقة الخاصة به وتقديم اعتراض مالي»، مشيرا إلى أن هناك فريق عمل كامل يقوم ببحث الاعتراضات بشكل يومي لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للحالة.

وأكد «حسني»، أن جميع مشروعات الدفع والتحصيل الإلكتروني تشمل الخدمات التي تقدمها الحكومة ومنها الجهاز الإداري، والهيئات الاقتصادية والخدمية، والإدارات المحلية، وجميع الوزارات والجامعات، ووحدات المرور.