ندوات تعريفية بالتوعية المالية غير المصرفية بمراكز شباب القليوبية

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالقلوبية، سلسلة من اللقاءات التعريفية بالتوعية المالية غير المصرفية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية تحت إشراف مجلس الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بعدد من مركز شباب المحافظة على مدار الشهر الجاري.

توعية الشباب بأمور الادخار والاستثمار

أوضح الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب بالقليوبية في بيان، أن البرنامج يهدف إلى توعية الشباب بأمور الادخار والاستثمار وأشكال التأمين والتمويل العقاري، بالإضافة لدور الهيئة العامة للرقابة المالية في الإشراف والمتابعة لكل الأمور، وأيضا لتعليم المهارات والسلوكيات التي يحتاج إليها الأفراد لإنتاج الإدارة المالية الجيدة للدخل والنفقات والمدخرات والإقراض وغيرها، والتوازن بين الاحتياجات والرغبات، وإعداد خطة ادخارية لتحقيق الأهداف.

مدربون معتمدون من وزارة الشباب والرياضة

أضاف الصبروط أن البرنامج مقدم للشباب والفتيات من سن 18 حتى 35 سنة، وينفذ البرنامج في 3 محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية حاليا فقط، ليبدأ من مركز شباب كفر مناقر بإدارة شباب بنها ليديره محمد جمال، وفي مركز شباب طنان بإدارة شباب قليوب يديره محمد جرانة، وهم مدربون معتمدون من وزارة الشباب والرياضة.

أهمية البرامج والأنشطة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة

أوضح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أهمية البرامج والأنشطة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة برؤية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التي تسعى دائما إلى بناء الشخصية المصرية من جميع الجوانب سوء الرياضية أو الاجتماعية والثقافية والفنية والدينية، للعبور بالدولة لبر الأمان في وسط التطور التكنولوجي الهائل.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماما بالشباب، وتأهيلهم لإيجاد فرص عمل مناسبة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل ببرامج مثل مهارات العمل الحر ومبادرة تطور ومحو الأمية الرقمية وعمل ملتقيات توظيف بالتعاون مع عدد من الشركات الخاصة.