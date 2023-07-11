حبس المتهم بالاتجار بالعملات الأجنبية بالجيزة 4 أيام.. تفاصيل العقوبة

خضع المتهم في قضية الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي بالجيزة، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الاتجار بالعملات الأجنبية

جاء ذلك، بعد ما أكدت معلومات وتحريات مدرية أمن الجيزة من قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، بالمخالفة للقانون بدائرة قسم شرطة بولاق.

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات تم استهداف المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته عملات محلية وأجنبية، وهاتف محمول.

الموقف القانوني

وأوضح المحامي عبدالله محمد عبدالله، أن المتهم بالاتجار بالعملات الأجنبية سيواجه المادة 126 من قانون العقوبات، التي تنص على «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».

وأضاف «عبدالله»، قد يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003.