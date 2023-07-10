تجديد حبس المتهم بغسل 150 مليون جنيه من المخدرات بمطروح

جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بغسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات في مطروح 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة ارتكاب المتهمين للواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة براني؛ لقيامه بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.

وتبين من خلال التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل بمبلغ 150 مليون جنيه تقريبًا.

العقوبة القانونية المتوقعة

أما عن العقوبة القانونية المتوقعة، أوضح حسين ياسر كمال، المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.