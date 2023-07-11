أزهري لقناة الناس: قراءة الفاتحة ليست شرطا لإتمام الزواج.. وإنما للبركة

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن قراءة الفاتحة في أثناء الخطوبة تكون من أجل البركة فقط، وليست في الشرع أو السنة النبوية، مشيرًا إلى أنّ قراءة الفاتحة في الخطوبة ليست حرامًا.

الفضل والثواب العظيم

وتابع الباحث الشرعى بهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، في حلقة برنامج البيت المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «الذي يتلو القرآن الكريم من أجل الفضل والثواب العظيم، فما بالنا بالفاتحة التى تعد بركة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، فالبعض يستبشر بقراءة الفاتحة استبشارًا بفتح أبواب الخير».

رغبة فقط فى الزواج

واستكمل: «الفاتحة ليست شرطًا من شروط الزواج، لم تتضمن شروطًا أو يترتب عليها أثر».