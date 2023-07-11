أزهري لـ قناة الناس: سؤال الخاطب عن ماضي خطيبته حرام شرعا (فيديو)

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الخاطب يجوز له الأمر بالمعروف مع خطيبته في حدود معينة، ومنها الأمر بالصلاة لأنها واجبة، لكن ليس له حق التدخل في حياتها الشخصية ما دامت خطيبته ولم تدخل بيته، فلا يحق له مثلا منعها من الخروج.

شريعة الإسلام

وتابع الباحث الشرعى بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «سؤال الخاطب خطيبته عن ماضيها ليس من شريعة الإسلام، وحرام شرعا، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمرنا من فعل أمرا عليه أن يستتر ولا يخبر به أحد»، مستشهدا في ذلك بالحديث النبوي الشريف: «من أتى من هذه القاذورات شيئا، فليستتر بستر الله، فإن من أبدى لنا صفحته، أقمنا عليه الحد».

واستكمل: «افرض قالت له عن ماضيها وبعدها رفض يتزوجها، يفرض طول الوقت يقول لها انتى عملتي كذا، لا يجوز طبعا سؤال أي طرف منهم للآخر عن ماضيه».