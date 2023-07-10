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أمين الفتوى يوضح عبر قناة الناس آداب الترفيه بالمصايف: منها الاحتشام

كتب:

مريم جاد
10:44 م | الإثنين 10 يوليو 2023
الشيخ عويضة عثمان

الشيخ عويضة عثمان

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك آدابا للترفيه بالطرقات وفقا لحديث رسول الله، منها رد السلام وعدم التنمر على أحد، وعدم إلقاء كلمات جارحة تسبب معارك، وغض البصر عما حرم الله تعالى.

آداب الترفيه بالمصايف

وأضاف الشيخ عويضة في حديثه ببرنامج «البيت»، المذاع عبر «قناة الناس»، أن من آداب الترفيه بالمصايف الاحتشام، والمحافظة على الأعراض، وعدم جرح الآخرين.

وتابع أمين الفتوى أنه لكي يستمتع الشخص بما يفعله، يجب عليه مراعاة ما حرمه الله، وينشغل بنفسه فقط، وبالنظر إلى مخلوقات وجمال ما خلق سبحانه وتعالى.

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