وزير زراعة لبنان لـ«القاهرة الإخبارية»: الصادرات ارتفعت لنصف مليار دولار هذا العام

قال الدكتور عباس الحاج حسن، وزير الزراعة اللبناني، إن هناك حاجة ماسة إلى تثبيت الأمن الغذائي، وخلق رأي جديد يتحدث عن استدامة الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن تراجع نصيب الزراعة من الناتج المحلي اللبناني طبيعي جدا، مفسرا ذلك بإرهاصات عام 2019 وما قبلها وما بعدها.

مساحات شاسعة

وأضاف «حسن»، في حواره مع الإعلامي أحمد بشتو، مقدم برنامج «المراقب»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «بعض المزارعين تخلوا عن مساحات شاسعة من زراعاتهم وبعض اللبنانيين الذين لم يكن لهم علم بالقطاع الزراعي دخلوا إلى القطاع الزراعي لأنه منتج ومربح».

الصادرات اللبنانية

وتابع وزير الزراعة اللبناني: «زادت صادراتنا مؤخرا كثيرا، نحن نصدر بنصف مليار دولار بالمقارنة مع عام 2019 عندما كان الرقم 120 مليون دولار، وما زالت القيمة على حالها لأننا نعاني اليوم من انهيار صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي وهذا الأمر يفتح شهية التصدير للخارج، والاستيراد قلّ نتيجة الأولويات وعدم وجود السيولة لدى المصدرين وكبار التجار».