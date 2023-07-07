إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على «الصحراوي الشرقي» بالصف

أصيب 7 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة الصف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل حادث الطريق الصحراوي الشرقي بالصف

تلقى اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، إخطارا من اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بسبب انفجار الإطار الأمامي وإصابة 7 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلاقى العلاج.

وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.