إمام مسجد الحسين لـ«قناة الناس»: الاحتفال والتنزه في العيد سنة عن النبي «فيديو»

قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام مسجد الإمام الحسين، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخرج ويأخذ أهل بيته معه، ومنهم السيدة عائشة رضى الله عنها، عندما أخرجها يوم العيد، وكان يلعب الأحباش وطلبت السيدة عائشة مشاهدتهم فسمح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عبد السلام: الاحتفال بالعيد في الإسلام ليس فيه حرج

وأضاف «عبد السلام» خلال استضافته ببرنامج «البيت» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ العيد في الإسلام والاحتفال به ليس به حرج، قائلاً «شوف العيد في الإسلام، وسيدنا النبي قال لنا في ديننا فسحة، اعمل كل اللى أنت عاوزه ما دام في حدود الشرع».

واستشهد إمام مسجد سيدنا الحسين، في حديثه عن الاحتفال بالعيد بالحديث النبوي الشريف: «عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي».