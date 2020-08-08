عاجل.. إخلاء عقار متصدّع من 11 طابقا بعد شكاوى السكان في بنها

أخلت الأجهزة التنفيذية بمدينة بنها بقيادة المهندس علي عبدالستار رئيس المدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، عقار مكون من 11 طابقًا، بمنطقة نقابة المهندسين بمدينة بنها، بعد شكاوى السكان من وجود تصدعات بالعقار.

تشكيل لجنة بالتنسيق مع "إسكان القليوبية" لمعاينة العقار المتصدّع

وتمّ قطع المرافق والكهرباء عن العقار، وإجلاء سكانه، إلى جانب إخلاء عقارين مجاورين حفاظًا على أرواح السكان.

وأكّد المهندس علي عبدالستار، رئيس مدينة بنها بالقليوبية، أنَّه فور ورود شكوى من القاطنين بالعقار بوجود تصدعات وتشققات بجدران المنزل، تم التحرك بلجنة الأزمات، وإخلاء العقار من السكان، وإخلاء عقارين مجاورين له، إلى جانب قطع المرافق عن العقار نفسه والكهرباء، حفاظًا على صحة السكان.

وأضاف "عبدالستار"، أنَّه تمّ تشكيل لجنة بالتنسيق مع مديرية الإسكان بالقليوبية بقيادة المهندس عبدالله العمرى مدير المديرية، لمعاينة العقار الآن، وبناءا على التقرير الفني للجنة سيتمّ إتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، وفقًا للتوصيات التي سيتضمنها التقرير، والتحرك الفوري حتى لا تقع الكارثة.