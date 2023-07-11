ناقد فني لـ«إكسترا نيوز»: تغطية إعلامية متميزة للشركة المتحدة لمهرجان العلمين

قال خالد محمود، الناقد الفني، إن مهرجان العلمين الجديدة 2023، يؤكد أن في مصر ما هو أجمل دائما ودخولنا مرحلة جديدة وهامة بفضل بعد نظر الرئيس السيسي في استغلال الإمكانات الجغرافية الجميلة لمصر والطبيعة التي وهبها لنا الله.

محمود: مهرجان العلمين الجديدة 2023 يمكنه الحديث عن مصر

وأضاف «محمود»، خلال مداخلة هاتفية لتغطية خاصة على شاشة «إكسترا نيوز» لـمهرجان العلمين الجديدة، قائلاً «شعار المهرجان الرائع يدل على أن العالم يمكنه التجمع والحديث عن مصر ولا نحتاج سوى لوضع البدايات».

تغطية متميزة من الشركة المتحدة لمهرجان العلمين

وتابع الناقد الفني، «سعيد بالاهتمام الكبير من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التغطية والصورة الحضارية الظاهرة أمام العالم الجاذبة والقادرة على قول ما لم يقال في العديد من الخطب وتجعلنا ننافس من خلال منطقة العلمين الجديدة الساحرة على مستوى عالمي وأتوقع تطور الحدث مع الوقت لمهرجان سينمائي عالمي».

وأكد علي، «أعتقد أن المؤتمر الصحفي للمهرجان عكس حالة من الأمل والتفاؤل أن الأنشطة الكبيرة سواء الفنية أو الرياضية ستشكل عنصر جذب كبير رغم أن هدفه الاستراتيجي ليس الترفيه فقط إنما لأن مصر بلد الفنون والجمال والأمن والأمان فيمكنها أن تبدأ من أي لحظة والمهرجان البداية الحقيقية لانطلاقة كبرى لعودة الوجه الحضاري لمصر ثقافيا ورياضيا وفنيا».