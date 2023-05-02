10 دول تمنح تأشيرات عمل عن بُعد مجانا لمختلف الجنسيات.. بينهم المصريون

تسمح 10 دول حول العالم، بتقديم تأشيرات عمل عن بُعد للأفراد أصحاب الدخل الشهري أقل من 3000 دولار، ومنها هولندا ونيوزيلندا والبرازيل والمجر، بينما تتفاوت شروط الحصول على هذه التأشيرات من دولة إلى أخرى، وتبقى صعوبة الحصول عليها متفاوتة بين الدول.

ويمكن لمختلف الجنسيات، ومنهم المصريون، الذين يعملون عن بُعد التقدم للحصول على تأشيرة إقامة في هذه الدول، ومن المهم مراجعة متطلبات الدولة المختلفة للتأكد من أنها تلبي احتياجاتهم وتتوافق معها مؤهلاتهم.

10 دول تتيح تأشيرات العمل عن بُعد

وفقًا لموقع «بيزنيس إنسيدر» الأمريكي، فإن هناك 10 دول تتيح تأشيرات العمل عن بُعد، وهي:

1- نيوزيلندا:

توفر فرصة للعاملين عن بُعد من بعض الجنسيات المحددة للحصول على تأشيرة عطلة عمل للإقامة لمدة تصل إلى عامين، ولكنها لا تقدم حالياً تأشيرة عمل عن بعد لفترة طويلة الأجل، وللتقدم بطلب للحصول على هذه التأشيرة، يتطلب الأمر دخلاً شهرياً بحد أدنى 350 دولارا نيوزيلنديا، أو رصيداً بنكياً بقيمة 4200 دولار نيوزيلندي لمدة 12 شهراً.

2- البرتغال، تُعتبر تأشيرة «دي-7» البرتغالية، المعروفة أيضاً باسم «تأشيرة البرتغال للدخل غير الوظيفي»، واحدا من الخيارات الأكثر تكلفة ميسورة للعاملين عن بعد، وتتطلب من المتقدم أن يكون لديه دخل سنوي لا يقل عن 7200 يورو وتأمين صحي.

وتتيح تأشيرة «دي-7» لحاملها حرية التنقل في منطقة «شنجن»، مما يجعلها واحدة من التأشيرات الأكثر شيوعاً بين العاملين عن بُعد.

3- كولومبيا:

يتوفر في كولومبيا تأشيرة للعمل عن بُعد تمكِّن الأجانب من العمل في البلاد لمدة تصل إلى عامين، وتتاح أيضاً لرواد الأعمال الذين يرغبون في إنشاء شركات تكنولوجيا ناشئة، وتشترط كولومبيا على المتقدمين أن يكون لديهم تأمين صحي ودخل بحد أدنى 3 ملايين بيزو كولومبي أي نحو 670 دولارًا.

4- جمهورية الرأس الأخضر:

تُعرف جمهورية الرأس الأخضر التي تقع قبالة الساحل الغربي لإفريقيا باسم «كابو فيردي»، وقد بدأت في إصدار تأشيرتها للعمل عن بعد في عام 2020، وتسمح هذه التأشيرة للعاملين عن بُعد بالعيش على الجزيرة لمدة 6 أشهر، ويمكن تجديدها لمدة تصل إلى 12 شهرًا، ومن شروطها أنه على المتقدمين أن يثبتوا امتلاكهم لتأمين صحي ورصيد في البنك بمتوسط 1500 يورو في آخر ستة أشهر.

5- البرازيل:

قامت بإصدار تأشيرة للعمل عن بعد، وهي متاحة للعاملين عن بعد الذين لا يقل دخلهم الشهري عن 1500 دولار أو لديهم رصيد في البنك لا يقل عن 18 ألف دولار في وقت تقديم الطلب، وسيخضع العاملون عن بُعد الذين يقيمون في البرازيل لأكثر من 183 يومًا في فترة 12 شهرًا لضريبة الدخل المحلية.

6- المجر:

تُطلق تأشيرة العمل عن بعد المعروفة رسميًا باسم «البطاقة البيضاء»، التي تتيح للعاملين الأجانب العمل عن بعد في البلاد لمدة تصل إلى عام، مع خيار التجديد لعام آخر، ويتطلب من المتقدمين للحصول على البطاقة البيضاء في المجر تقديم دليل على عملهم واستلامهم لراتب شهري يتجاوز 2000 يورو خلال الـ6 أشهر الأخيرة.

7- جورجيا:

بدأت بإصدار تأشيرة العمل عن بُعد، التي تسمح لمواطني 95 دولة حول العالم بالعيش والعمل في البلاد لمدة 180 يومًا، ويتطلب الحصول على هذه التأشيرة أن يكون لدى المتقدمين دخل شهري لا يقل عن 2000 دولار وتأمين صحي، وفقًا للموقع الإخباري الجورجي «أجندة».

8- هولندا:

يُمكن للعاملين عن بُعد الذين يحققون دخلاً شهرياً لا يقل عن 2634.30 يورو الحصول على «تصريح إقامة شخص يعمل لحسابه» في هولندا، وإجراءات التقديم للحصول على هذه التأشيرة تكون أكثر صعوبة نسبياً من تأشيرات العمل عن بُعد الأخرى، فهي مفتوحة فقط للعاملين المستقلين الذين يُعتبر عملهم ذا أهمية أساسية للاقتصاد الهولندي.

وبعد الموافقة على الطلب، يتم منح حامل التأشيرة الإقامة لمدة تصل إلى سنتين، ويتوجب عليه دفع جميع الضرائب المحلية المعمول بها.

9- مالطا:

للحصول على برنامج العمل عن بعد في مالطا، يشترط على المتقدمين ألا يقل دخلهم الشهري عن 2700 يورو، ويتم تعويضهم بإعفاء تام من أي ضرائب دخل محلية، ما يجعلها واحدة من أكثر تأشيرات العمل عن بعد سهولة في الضرائب.

وتُعَدُّ هذه التأشيرة مفيدة أيضاً كتأشيرة شنجن، الأمر الذي يمكِّن حاملها من زيارة 26 دولة أوروبية مختلفة لمدة تصل إلى 90 يومًا في كل مرة.

10- في لاتفيا، تُمنح تأشيرة العمل عن بعد للمواطنين الأجانب الذين يرغبون في العمل في هذه الدولة الواقعة في شمال شرقي أوروبا لمدة تصل إلى عام واحد، مع إمكانية التجديد، ويُشترط أن تكون الجهة التي يعمل لديها المتقدم في بلد عضو بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.