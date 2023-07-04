ضياء رشوان: إجماع على إصدار العديد من القوانين خلال مناقشتها بالحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنَّ قانون انتخاب المجالس الشعبية المحلية الذي نوقش خلال جلسات الحوار الوطني على مدار الأسابيع الـ 4 الماضية، لاقى إجماعا على ضرورة إصداره سريعا وإجراء تلك الانتخابات أسرع ما يمكن.

رشوان: التوافق على العديد من القضايا المطروحة بجلسات الحوار الوطني

وأضاف «رشوان» خلال استضافته بفقرة عن «الحوار الوطني» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ «هناك القضايا لاقت توافقا في المحاور واكتشفنا خلال الجلسات أنها أكثر مما كنا نتوقع.. وهناك قضايا طرأت على الحوار الوطني مثل الوصاية أو الولاية على المال بسبب العمل الدرامي المهم الذي تناول القضية، وناقشنا مقترحات القانون وإصدار قانون خاص بها ومضمونه لاقى توافقا كاملا عليه».

وتابع: «قانون التعاونيات في مصر أيضا تناولته جلسات الحوار الوطني ولاقى إقبالا واتفاقا كاملا على إصداره خلال مناقشته.. وفي مصر هناك 6 أنواع من التعاونيات سواء زراعية أو إنتاجية أو استهلاكية وغيره».