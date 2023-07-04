ضياء رشوان: مناقشة 113 قضية بالحوار الوطني في 4 أسابيع

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنَّه خلال 4 أسابيع تم عقد العديد من الجلسات لكل محور من محاور الحوار الوطني ليصل عدد الجلسات بكل أسبوع إلى 12 جلسة وخلال الـ 4 أسابيع تم عقد 48 جلسة حتى الآن، بالإضافة إلى جلستين مطولتين لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب الذي أحاله مجلس الوزراء بتوجيهات الرئيس السيسي.

رشوان: 50 جلسة تم عقدها بالحوار الوطني حتى الآن

وأضاف «رشوان» خلال استضافته بفقرة عن «الحوار الوطني» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ إجمالي الجلسات المنعقدة للحوار الوطني حتى الآن بلغ 50 جلسة موزعة بالتساوي بين المحاور الثلاثة للحوار الوطني؛ السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

مناقشة تفصيلية لـ 113 قضية بجلسات لجان الحوار الوطني

وتابع الكاتب الصحفي والمنسق العام لـ الحوار الوطني: «عدد القضايا التي تم طرحها ومناقشتها تفصيليا على طاولة الحوار الوطني بلغ 113 قضية خلال الجلسات المختلفة لـ 19 لجنة تابعة للمحاور الثلاث، إذ أنَّ هناك 6 لجان بالمحور السياسي و5 بالاقتصادي و8 لجان بالمجتمعي».