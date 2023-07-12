رحلة طيران أمريكية تغير مسارها بسبب مسافر رفض وجبة الطعام

تم تغيير مسار رحلة طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأمريكية بسبب راكب غاضب رفض وجبة الطعام التي تم تقديمها له، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

الطائرة تغير مسار رحلتها بسبب راكب

اضطرت الطائرة لتغيير مسار رحلتها من مطار هيوستن بولاية تكساس إلى العاصمة الهولندية، أمستردام، بسبب انفعال أحد المسافرين على درجة الأعمال، وقد أعرب المسافر عن غضبه بسبب عدم توفر وجبة الطعام التي طلبها وتم استبدالها بأخرى.

حدثت الحادثة بعد مرور ساعتين على إقلاع الطائرة في الساعة 4:20 مساءً بالتوقيت المحلي في هيوستن، وحين كانت الطائرة في المجال الجوي فوق مدينة شيكاغو بولاية إلينوي.

وفقًا لتغريدة نشرتها شركة «XJonNYC» المتخصصة في مجال الطيران، أفاد طاقم الطائرة بوجود مسافر يشكل تهديدًا من المستوى الأول، وهو المستوى الأدنى من التهديدات، بسبب انفعاله بشدة عند عدم توفر الوجبة التي رغب فيها.

وأوضحت شركة الطيران الأمريكية أن رحلتها رقم 20 المتجهة من مطار جورج بوش الدولي إلى أمستردام تم تغيير مسارها وهبطت بسلام في مطار أوهير الدولي في شيكاغو بعد تسبب أحد المسافرين في إزعاج الركاب.

وأضاف البيان الصادر عن الشركة: «تواجدت سلطات إنفاذ القانون عند بوابة الطائرة وتم إخراج المسافر المتسبب في الإزعاج من الطائرة قبل استئناف الرحلة إلى أمستردام».

الطائرة تتأخر عن وقتها

ووفقًا لموقع «فلايت رادر 24»، تأخرت الطائرة بمدة قليلة عن موعد الوصول المقرر، حيث هبطت في أمستردام الساعة 12:30 مساءً بالتوقيت المحلي بعد أن استغرقت الرحلة تسع ساعات و 30 دقيقة في الأحوال العادية.

ولم يتضح بالضبط نوع الوجبة التي أثارت استياء المسافر المشاكس، ولكن عادةً ما يحصل ركاب درجة رجال الأعمال على وجبة كاملة تتكون من ثلاثة أصناف ويتم تقديم المزيد من الأطعمة خلال الرحلة.

وتعرضت الشركة لانتقادات عديدة بسبب جودة وجباتها على متن الطائرات، حيث فشلت في العودة إلى معايير الجودة التي كانت متبعة قبل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، كما أعلنت الشركة العام الماضي عن زيادة أسعار تذاكر درجة الأعمال، مما أثار احتجاجات المسافرين.

وكشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي في وقت سابق من هذا العام عن ارتفاع نسبة حوادث الركاب الجامحة بنسبة 47 % في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، مع وقوع حادث واحد على كل 568 رحلة.