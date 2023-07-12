عمليات جراحية وتسمم.. تفاصيل الحالة الصحية لـ4 من نجوم الفن

يعاني عدد من نجوم الفن والغناء من أزمات صحية استلزمت نقل بعضهم إلى المستشفى لإجراء عمليات جراحية ومتابعات بسبب هذه الأزمات الصحية.

«الوطن» ترصد الحالة الصحية لبعض نجوم الفن والغناء كما يلي:

«المتحدة» تتبنى علاج إيمان البحر درويش

نشرت ابنة الفنان إيمان البحر درويش صورة تظهر تدهور حالته الصحية قبل ساعات من إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تكفلها بعلاج الفنان إيمان البحر درويش، تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز».

وأكّدت الشركة المتحدة أنَّها تتواصل مع أسرة الفنان الكبير لبحث موقفه الصحي على وجه الدقة، تمهيدًا لتوفير أفضل السبل العلاجية.

دانا حمدان مصابة بالتسمم

أصيبت الفنانة دانا حمدان بالتسمم ونُقلت إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، والحصول على الأدوية المناسبة.

وكانت شقيقتها مي سليم طلبت من متابعيها الدعاء لـ دانا حمدان، بعد تعرضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى.

حورية فرغلي تزيل أوراما خبيثة من الرحم

تعرضت الفنانة حورية فرغلي، لأزمة صحية أجرت على أثرها عملية جراحية، لإزالة 9 أورام خبيثة من الرحم، لتفاجأ بحسب تصريحات تليفزيونية لها بعد الجراحة بأن الأورام كانت داخل الرحم بطول 6 سم و4 سم، ومن ثم كان لا بد من استئصال الرحم بالكامل، بما فيه عنق الرحم.

وخرجت «حورية فرغلي» من المستشفى وطمأنت جمهورها عن حالتها الصحية، قائلة: «أنا زي الفل».

نقل الفنانة إنجي خطاب للمستشفى

تعرضت الفنانة إنجي خطاب، لأزمة صحية صعبة، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، ولم تكشف بعد تفاصيل الأزمة حتى الآن.

ونشرت إنجي خطاب، عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، صورة لها من داخل المسشتفى، معلقة: «ممكن تدعو لي بالشفاء العاجل الدعاء يغير القدر.. بمر بأزمة صحية صعبة وبعمل فحوصات وأشعة وتحاليل على القلب.. دعواتكم ليا بالشفاء العاجل.. اللهم شفاءً لا يغادر سقمًا.. يا رب.. الحمد لله على كل حال يا رب».