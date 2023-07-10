السعودية: وصول أكثر من 259 ألف حاج إلى المدينة المنورة

أعلنت لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، اليوم الاثنين، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى أمس بلغ 259 ألفا و514 حاجا من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم

ونقلت قناة «الإخبارية» السعودية عن إحصائية صادرة عن لجنة الحج قولها «إن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 126 ألفا و997 حاجا، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 132 ألفا و499 حاجا من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 44%، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 683 ألفا و41 حاجا».