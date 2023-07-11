رحلة تراجع الذهب.. كم خسر الجرام منذ بداية يوليو؟

تواصل أسعار الذهب تراجعها لتستكمل رحلة الخسائر منذ بداية شهر يوليو الجاري، إذ بلغت خسائر الجرام نحو 143 جنيهًا بالنسبة لعيار 24، فيما بلغت خسائر عيار 21 نحو 125 جنيهًا في الجرام الواحد، وتبلغ خسائر جميع الأعيرة نحو 545 جنيهًا منذ بداية يوليو 2023.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، رحلة خسائر الذهب منذ بداية شهر يوليو الجاري.

خسائر جرام الذهب عيار 21

يتداول سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم عند 2175 جنيهًا، مقارنة بـ2300 جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي، لتكون الخسائر 125 جنيهًا.

خسائر جرام الذهب عيار 24

فيما يتداول سعر جرام الذهب 24 اليوم عند 2486 جنيهًا، مقارنة بـ2629 جنيهًا في نهاية شهر يونيو الماضي، لتكون الخسائر 143 جنيهًا.

خسائر جرام الذهب عيار 18

يتداول سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم عند 1864 جنيهًا، مقارنة بـ1971 جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي، لتكون الخسائر 107 جنيهات.

خسائر جرام الذهب عيار 22

يتداول سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم عند 2279 جنيهًا، مقارنة بـ2383 جنيها في نهاية شهر يونيو الماضي، لتكون الخسائر 104 جنيهات.

خسائر جرام الذهب عيار 14

يتداول سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم عند 1450 جنيهًا، مقارنة بـ1516 جنيهًا في نهاية شهر يونيو الماضي؛ لتكون الخسائر 66 جنيهًا.

خسائر الجنيه الذهب

يتداول سعر الجنيه الذهب اليوم عند 17400 جنيهًا، مقارنة بـ18400 جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي، لتقدر الخسائر بنحو 1000 جنيهًا.