خطوات نقل الطلاب عبر نظام نور من مدرسة لأخرى في السعودية

كشفت وزارة التعليم السعودي عبر صفحتها على تويتر، عن خطوات يمكن لأولياء الأمور بالمملكة من خلالها نقل الطلاب عبر نظام نور من مدرسة لأخرى، ولكن لا بد من توافر بعض الشروط واتباع التعليمات التي وضعتها الوزارة.

وتقدم «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشرها على مدار اليوم، خطوات نقل الطلاب عبر نظام نور 1444، وجاءت على النحو التالي:

خطوات نقل الطلاب عبر نظام نور

وبحسب وزارة التعليم السعودية، يمكن لأولياء الأمور نقل الطلاب عبر نظام نور بشكل مجاني، وذلك على النحو التالي:

الدخول على صفحة نظام نور ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـا.

في البداية يجب تسجيل الدخول على المنصة من خلال بيانات حسابات ولي الأمر.

تحديد الطالب المراد نقله من المدرسة.

اختيار خدمة نقل الطالب من مدرسة إلى أخرى، والضغط على «انقر هنا» لإضافة طلب نقل الطالب.

ادخال البيانات المطلوبة والتي تتضمن «إدارة التعليم، اسم المدرسة المراد نقل الطالب إليها» ثم الضغط على أيقونة تثبيت.

يجب التأكد من تفاصيل بيانات الطالب، وطباعة الطلب.

ويظهر رقم يجب الاحتفاظ به للاستعلام عن نتيجة الطلب فيما بعد.

شروط نقل الطلاب عبر نظام نور

كما حددت الوزارة، مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الطالب لكي يتم نقله من مدرسة لأخرى.

يجب أن يتم تحديد سبب نقل الطالب.

أن تكون المسافة بين المدرسة الحالية للطالب والتي يرغب في النقل إليها 250 مترا على الأقل.

النقل بين الطلاب يجب أن يتم بالتنسيق بين المدارس في مختلف محافظات المملكة.

يجب إعلام المدرسة الحالية طلب النقل.

تقديم طلب أون لاين عبر نظام نور، وأن يكون هناك سبب مقنع للنقل.