رئيس كوريا الجنوبية: بيونج يانج ستدفع ثمن أفعالها غير القانونية

ضربت كوريا الشمالية، اليوم، صاروخاً باليستيا، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية الصينية، وأعربت اليابان وكوريا الجنوبية عن احتجاجها على إطلاق الصاروخ.

رئيس كوريا الجنوبية: بيونج يانج ستدفع ثمن أعمالها غير القانونية

وفي الوقت الحالي، صرح رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، أن كوريا الشمالية ستدفع ثمن أعمالها غير القانونية، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز البريطانية» في نبأ عاجل.

وذكر جيش كوريا الجنوبية، أن صاروخ كوريا الشمالية تم إطلاقه بزاوية مائلة وغطي مدي مقداره ألف كيلومتر، وعلي ارتفاع 6 آلاف كيلومتر، واستمر بالتحليق لمدة 74 دقيقة وهي أطول مدة من نوعها لصاروخ كوري الشمالية.

من المقرر عقد قمة مع كوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان

وأمر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الموجود في ليتوانيا لحضور قمة الناتو، طاقمه بجمع المعلومات والبقاء في حالة تأهب للاستعداد لأحداث غير متوقعة، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء.

ومن المتوقع أن يجتمع كيشيدا مع يول اليوم، وقال رئيس مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، إنه من المقرر عقد قمة مع كوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.