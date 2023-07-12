كثافات مرورية متقطعة في شوارع القاهرة والجيزة

تشهد معظم الطرق والمحاور الرئيسية حالة من الكثافات المرورية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وسط انتشار أمني مُكثف من قبل رجال الإدارة العامة للمرور للتيسير على قائدي المركبات حركاتهم.

كثافات مرورية متقطعة

وتشهد منطقة المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد كثافات مرورية متقطعة، وبالنسبة للمتجه لكوبري أكتوبر والعباسية تستمر معهم الكثافة المرورية وحتي غمرة، وأيضًا في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات.

وبالنسبة للكورنيش المتجه للمؤسسة هناك حالة من السيولة المرورية، على عكس منطقة ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة، فهناك كثافات مرورية وأيضًا في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري، وفي شارع صلاح سالم.

انتظام في حركة المركبات

ويشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، وكوبري الروضة يشهد بعض الكثافات، أما نفق الأزهر فيشهد انتظامًا في حركة المركبات في الاتجاهين وسط متابعة مرورية من قبل رجال الإدارة العامة للمرور، وتظهر كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للقادم للقاهرة عبر الطريق الزراعي.