كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

تشهد معظم الطرق والمحاور الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، حالة من التكدس المروري وسط انتشار أمني مُكثف من قبل رجال الإدارة العامة للمرور.

تكدسات مرورية

وشهدت منطقة الكورنيش بدايًة من منطقة المظلات في اتجاه وسط البلد حالة من التكدس، كما شهدت منطقة المؤسسة وكوبري أكتوبر المتجه للعباسية حتى منطقة غمرة كثافات مرورية.

زيادة الكثافات في ساعات الذروة

وظهرت كثافات مرورية بسيطة في اتجاه العباسية تزداد مع ساعات الذروة الصباحية، وكثافات أخرى بشارع الهرم تزيد مع ساعات الذروة، وسط تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في الاتجاهين.

كما تظهر بعض الكثافات في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا إلى منطقتي بولاق وإمبابة، أما محور صفط فيشهد كثافات مرورية تزيد في اتجاه جامعة القاهرة.

وقدّمت الإدارة العامة للمرور عدة نصائح مهمة لتقليل الحوادث على الطرق، أبرزها صيانة المركبات بشكل دوري، والالتزام بالسرعات المقررة وعدم التسابق، والتأكد من صحة وسلامة إطارات السيارة، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، والالتزام الكامل بقواعد المرور، والحرص والانتباه عند تقاطعات الطرق.