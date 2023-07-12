تجديد حبس متهم بالنصب والاحتيال على الراغبين في التعيين بمؤسسات حكومية

قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس متهم بالنصب على مواطنين في منطقة مصر القديمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما كشفت تحريات الشرطة عن قيامه بالنصب على مواطنيين وإيهامهم بقدرته على تعيينهم فى جهات حكومية مقابل الحصول على مبالغ مالية.

تفاصيل واقعة النصب على مواطنين بمصر القديمة

بدأت الواقعة ببلاغ تلقاه رجال الشرطة فى منطقة مصر القديمة من أحد الأشخاص، يفيد تعرض للضرر من شخص آخر، تحصله منه على مبلغ مالى بعدما أوهمه بعمله فى إحدى الجهات الهامة، وقدرته على تعيين شقيقته بإحدى المؤسسات الحكومية مقابل حصوله على مبالغ مالية، إلا أنه لم يقم بذلك ولم يرد المبلغ المالي الذي تحصل عليه، لذا اتهمه صاحب البلاغ بالنصب عليه.

وقام رجال الشرطة من خلال التحريات المكثفة بتحديد المتهم، وضبطه وبحوزته 2 طبنجة صوت، وعدد من طلقات الصوت، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض.

وأعترف المتهم بقيامه بإرتكاب الواقعة، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته، تبين احتواءها على العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بقطع أثرية أقر باستخدامها في النصب على عملائه.

قانوني يوضح عقوبة النصب والاحتيال

وأوضح محمود عبد الله المحامى، خلال حديثه لـ الوطن أن المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».