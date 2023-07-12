عدد أسئلة امتحان الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2023.. اعرف درجات كل سؤال

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد أسئلة امتحان الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية علوم، الذي يؤديه الطلاب غدا الخميس 13 يوليو 2023، من الساعة التاسعة صباحا ولمدة ثلاث ساعات، في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة، وفقا للجداول المعتمدة رسميا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

عدد أسئلة امتحان الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع عدد أسئلة امتحان الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2023، وفقا لما حدده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، كما يلي.

- عدد الأسئلة لمادة الأحياء للصف الثالث الثانوي: 46 سؤالًا.

- عدد الأسئلة المقالية لمادة الأحياء للصف الثالث الثانوي: سؤالان.

- الأسئلة الموضوعية لمادة الأحياء للصف الثالث الثانوي: 44 سؤالًا.

- الدرجة الكلية لمادة الأحياء للصف الثالث الثانوي: 60.

- الدرجة الكلية للأسئلة الموضوعية لمادة للأحياء للصف الثالث الثانوي: 56.

- الدرجة الكلية للأسئلة المقالية لمادة الأحياء للصف الثالث الثانوي: 4.

- زمن الإجابة: 180 دقيقة.

ختام امتحانات الثانوية العامة 2023

ويختتم طلاب الصف الثالث الثانوي، بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة (الدورالأول) للعام الدراسي الحالي 2022-2023، غدا الخميس 13 يوليو، في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

كما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023، بينما سيؤدي طلاب مدارس المكفوفين اليوم امتحان مادة الاقتصاد.