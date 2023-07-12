ختام امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم بمادة التفسير لطلاب الشعبة العلمية

يختتم طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، امتحانات نهاية العام اليوم، بمادة التفسير، وبدأ الامتحان قبل قليل ويستمر على مدار ساعتين، وسط متابعة من غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية الأزهرية لضمان خلو الأسئلة من أخطاء فنية.

تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية في امتحانات الثانوية

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية في امتحانات الثانوية الأزهرية، في بيان، على مجموعة من التعليمات، بينها حظر إجبار أي طالب على تسليم ورقة إجابته قبل انتهاء الوقت المخصص لامتحان المادة، حتى وإن كان الطالب موجودا في اللجنة بمفرده أو سحب ورقة إجابته حال ضبطه بالغش والاكتفاء بتحرير المحضر اللازم لذلك.

ومن بين التعليمات عدم خروج الطالب من اللجنة قبل نصف الوقت المخصص، إلا في حالة تعرضه لأزمة صحية، ويشترط حال خروجه سحب ورقة الإجابة وترسل مع أوراق اللجنة إلى لجنة النظام والمراقبة مع تقرير بذلك.

تعليمات امتحانات الثانوية الأزهرية

كما يحظر على أي ملاحظ استكمال بيانات أي طالب بخط يده، ولا يجب الإجابة بقلم مخالف للقلم الأزرق الجاف، كما يحظر إرسال أي مضبوطات الغش «موبايل أو سماعات أو خلافه» إلى لجنة النظام والمراقبة ويكتفى بالتقارير والمحاضر.

- منع تفتيش الطالبات من خلال أي عضو من أعضاء اللجنة أو أمامه أيا كانت مسؤوليته ويقتصر ذلك على من يكلفه رئيس اللجنة من العضوات المنتدبات أو إحدى وكيلات اللجنة.

- حظر قيام أي أحد مهما كانت مسؤوليته بسحب كراسة إجابة الطالب أثناء عقد الامتحان لأي سبب من الأسباب، كما يحظر امتحان الطالب المعاق تحريريًا في المواد المقررة شفهيا فقط.

يشار إلى أنّ عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، ومن البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.