شوبير يكشف مفاجأة بشأن صفقة انتقال بوبو للأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات صفقة انتقال محمد رضا بوبو، لاعب وسط نادي فيوتشر، إلى صفوف النادي الأهلي.

وقال «شوبير»، في تصريحاته الإذاعية عبر برنامجه «مع شوبير» على راديو «أون سبورت»، إن مارسيل كولر طلب التعاقد مع محمد رضا بوبو رغم التعاقد مع إمام عاشور لاعب نادي ميتلاند الدنماركي حاليا، والزمالك سابقًا.

وأضاف: «مارسيل كولر أبلغ مسؤولي الأهلي برغبته في التعاقد أيضًا مع محمد رضا بوبو رغم التعاقد مع إمام عاشور، نظرًا لحاجته إلى خدماته والأهلي يسير في المفاوضات».

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