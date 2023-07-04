رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عاجل.. قرار عاجل من فيوتشر بشأن انتقال بوبو للأهلي

كتب:

محمد سعيد عبدالعظيم
05:10 ص | الثلاثاء 04 يوليو 2023
لاعبو فيوتشر

لاعبو فيوتشر

كشف عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، موقف ناديه من انضمام نجمه ولاعب وسط الفريق محمد رضا بوبو، لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال «السقا» في تصريحات تليفزيونية: «نادي فيوتشر بدأ كناد كبير، وسيستمر كبيرًا، وهناك اتفاق مع إدارة النادي من البداية على عدم التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي للفريق».

وأضاف: «إدارة نادي فيوتشر أبلغت اللاعبين مؤخرًا أنه لن يتم التفريط في أي لاعب في قوام الفريق الأساسي».

لقراءة الخبر كاملا اضغط هنا.

اقرأ المزيد:

عاجل.. أول تعليق من كولر على تعادل الأهلي أمام فيوتشر

عاجل.. أول تعليق من علي ماهر على غضب كولر لتضييع لاعبي فيوتشر للوقت

عاجل.. جهاد جريشة يفجر مفاجأة حول هدف فيوتشر الملغي أمام الأهلي

عاجل.. فيوتشر يحسم انضمام نجمه للأهلي

عاجل.. سيف زاهر يكشف كواليس تعنيف كولر لكهربا عقب لقاء فيوتشر

عاجل.. سيناريو «جنوني» يمنح بيراميدز لقب الدوري بعد تعادل الأهلي مع فيوتشر

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع ثنائي فيوتشر
بقلم محمد سعيد عبدالعظيم