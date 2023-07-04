عاجل.. قرار عاجل من فيوتشر بشأن انتقال بوبو للأهلي

كشف عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، موقف ناديه من انضمام نجمه ولاعب وسط الفريق محمد رضا بوبو، لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال «السقا» في تصريحات تليفزيونية: «نادي فيوتشر بدأ كناد كبير، وسيستمر كبيرًا، وهناك اتفاق مع إدارة النادي من البداية على عدم التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي للفريق».

وأضاف: «إدارة نادي فيوتشر أبلغت اللاعبين مؤخرًا أنه لن يتم التفريط في أي لاعب في قوام الفريق الأساسي».

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