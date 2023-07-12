أوراق مطلوبة لإضافة الزوجة على بطاقة التموين.. المكاتب تستقبل الطلبات

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، لبعض الفئات خدمة إضافة الزوجة إلى بطاقة التموين الخاصة بزوجها، سواء كانت مستفيدة على بطاقة تموين أسرتها قبل الزواج، أو كانت غير مستفيدة، وأكدت الوزارة استمرار إتاحة الخدمة دون مهلة محددة.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب إضافة الزوجة على بطاقة التموين

ويتسقبل حاليًا موظفو مكاتب التموين من الفئات المستحق لها إضافة الزوجة على بطاقة التموين، وهي 5 فئات حددها قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي رقم 51، وهي الفئات الأولى بالرعاية من «أصحاب معاش تكافل وكرامة، وأصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، وزوجات الشهداء، وأبناء الأسر البديلة، ومستحقو معاش الضمان»، بالأوراق التالية:

1 - صورة بطاقة تموين الزوج.

2 - صورة بطاقة التموين المقيدة بها الزوجة.

3 - صورة رقم قومي الزوج.

4 - صورة رقم قومي الزوجة.

5 - صورة رقم قومي رب الأسرة المقيدة بها الزوجة.

6 - قسيمة زواج مميكنة أصلية وليس نسخة مصورة.

7 - رقم تليفون محمول مسجل باسم الزوج بإحدى شركات الاتصالات.

8 - إيصال كهرباء حديث لمكان السكن التابع له مكتب التموين.

9 - ملف دوسية بلاستيك لتسليم به الأوراق السابقة.

الفصل الاجتماعي للزوجة من التموين

فيما تتيح أيضا وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة الفصل الاجتماعي للزوجة من بطاقة تموين أسرتها إلى بطاقة تموين زوجها، دون الحاجة للأوراق السابقة، باعتبار الزوجة مستفيدة من البداية على منظومة الدعم لدى أسرتها.