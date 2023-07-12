10 معلومات عن الكارت الذكي الموحد.. تنضم له بطاقة التموين

توفير ما يحتاجه المواطن من متطلباته الأساسية، كان الهدف الأساسي للدولة والحرص على تنفيذه، ومن أهم هذه المتطلبات هي بطاقة التموين، التي لا غنى عنها بالنسبة للمواطن، لذلك تستعرض «الوطن» أهم المعلومات التي وردت عن الكارت الذكي الموحد الذي تنضم إليه بطاقة التموين.

أبرز المعلومات عن الكارت الذكي الموحد

- الكارت الذكي يضمن حصول المواطن على خدمة مميزة.

- يحفظ حق المواطنين في الحصول على الدعم كامل.

- يحافظ على المواطن من الاستغلال.

- يستهدف الكارت تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين.

- يتم بدء التقديم للكارت الذكي في بداية شهر أغسطس، ويكون بالتعاون بين وزارة الاتصالات، وهيئة البريد والتموين.

- يتميز ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى متلقيها بشكل سليم.

- لا بد من فتح حساب شخص في هيئة البريد حتى يمكن الحصول على الكارت الموحد.

- يتواجد بالكارت الذكي حصة السلع التموينية ونقاط الخبز.

- دمج الكارت الذكي مع منظومة التأمين الصحي الشامل والخدمات البريدية.

- يتم إصداره مجانا.

الهدف من تطبيق الكارت الذكي

وكان الهدف من تطبيق منظومة الكارت الذكي الموحد، هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب أو الاستيلاء على دعم المواطن، حيث لن يستطيع المستفيد من كارت الدعم الموحد الاستغناء عنه، كما أنه هذا الكارت لن يكون بديلا عن بطاقات التموين، ولكنه سيكون كارت متعدد الخدمات يستطيع المواطن الحصول منه على حقوقه في الدعم من الدولة في مختلف القطاعات.