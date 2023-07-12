فيلم Sound of Freedom يتصدر شباك التذاكر بعد أسبوع من عرضه في السينمات

للمرة الأولى منذ طرحه في السينمات، تصدّر فيلم Sound of Freedom قائمة شباك التذاكر المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية، متقدما من المركز الثالث إلى الأول في يومه السابع، محققا 4 ملايين دولار، ليصل إجمالي ما حققه خلال تلك الفترة لـ45.6 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وحقق الفيلم في أول أيامه بالسينمات 14.2 مليون دولار، وتصدّر قائمة الإيرادات اليومية في ذلك اليوم، لكنه تراجع بعد ذلك إلى المركز الثاني ثم إلى الثالث، الذي استمر فيه لأيام قبل عودته إلى الصدارة مرة أخرى، ويحتل المرتبة 25 من بين الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات في عام 2023 في الولايات المتحدة.

تفاصيل فيلم Sound of Freedom

Sound of Freedom فيلم سيرة ذاتية يتناول حياة الناشط تيم بالارد، الذى بعب دورا في إنقاذ الأطفال من عصابات الاتجار بالبشر في كولومبيا، ويحمل توقيع المخرج أليخاندرو مونتيفيردي، وبطولة جيم كافيزيل، ميرا سورفينو وبيل كامب، إضافة إلى إدواردو فيراستيجوي.

واكتمل تصوير الفيلم في 2018، وحصلت شركة «20th Century Fox» على حقوق توزيع الفيلم، ولكن تم شراء الشركة من قبل شركة والت ديزني التي أوقفت الفيلم بعد ذلك، وقضى صناع الفيلم سنوات في محاولة استعادة حقوق التوزيع من «ديزني»، وعرضه في السينمات، حتى نجح في ذلك وبدأ عرضه في السينمات في 4 يوليو الجاري.