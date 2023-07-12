مواصفات امتحان الجبر 2023 لطلاب الثانوية العامة.. الأسئلة والدرجات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواصفات امتحان الجبر 2023 لطلاب الثانوية العامة 2023، والمقرر أن يؤديها طلاب الصف الثالث الثانوي، شعبة علمي رياضة غدا الخميس، في آخر أيام امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وفق الجداول المعتمدة رسميا، من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

مواصفات امتحان الجبر 2023 لطلاب الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان الجبر 2023 لطلاب الثانوية العامة لشعبة علمي رياضة كالتالي:

- عدد الأسئلة بامتحان الجبر والهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي 2023: 20 سؤالا.

- عدد الأسئلة المقالية بامتحان الجبر والهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي 2023: سؤالان مقاليان.

- المجموع الكلي لامتحان الجبر والهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي 2023: 30 درجة.

- درجة للأسئلة الموضوعية مادة الجبر والهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي 2023: 26 درجة.

- الأسئلة المقالية مادة الجبر والهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي 2023: 4 درجات.

- عدد الأسئلة الموضوعية للجبر والهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي 2023: 18 سؤالا.

امتحانات الثانوية العامة 2023

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 ن بينها الآتي:

- قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة.

- الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة.

- التأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

- تنفيذ كافة التعليمات الخاصة التي يتم تنفيذها والخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق.

- فتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.