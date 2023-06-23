تفاصيل برنامج الماجستير المهني من معهد التخطيط.. اعرف المستندات المطلوبة

كشف المعهد التخطيط القومي، عن تفاصيل برنامج الماجستير المهني «ماجستير التخطيط للتنمية المستدامة»، المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات؛ إذ يفتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة للعام الأكاديمي 2023-2-2024، للحاصيلن على درجة البكالوريوس أو الليسانس من التخصصات كافة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها، من إحدى المعاهد والجامعات الخاصة أو الأجنبية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

تفاصيل برنامج الماجستير المهني من معهد التخطيط

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» تفاصيل برنامج الماجستير المهني من معهد التخطيط القومي، والتي جاءت على النحو التالي:

مميزات برنامج الماجستير المهني

أوضح معهد التخطيط القومي، مميزات برنامج الماجسير المهني؛ إذ يُكسب الدارسين مهارات احترافية في إعداد ومتابعة وتقييم الخطط، مع الأخذ في الاعتبار أهداف التنمية المستدامة.

كما يركز البرنامج بصفة أساسية على النواحي التطبيقية المرتبطة بمختلف مجالات التخطيط والتنمية.

المستندات المطلوبة للالتحاق بالبرنامج للمصريين

1- أصل شهادة المؤهل الجامعي.

2- أصل كشف تقديرات/ درجات الدراسة الجامعية للمقررات.

3- صورة ضوئية لجواز السفر/ بطاقة الرقم القومي.

4- استيفاء استمارة الترشيح للبرنامج.

5- عدد 6 صور شخصية بخلفية بيضاء.

6- ملف للحفظ.

المستندات المطلوبة للالتحاق بالبرنامج لغير المصريين

1- أصل شهادة المؤهل الجامعي.

2- أصل كشف تقديرات/ درجات الدراسة الجامعية للمقررات.

3- صورة ضوئية لجواز السفر/ بطاقة الرقم القومي.

4- استيفاء استمارة الترشيح للبرنامج.

5- عدد 6 صور شخصية بخلفية بيضاء.

6- صورة الإقامة سارية المفعول لمدة 6 أشهر من تاريخ بداية الدراسة، مع صورة ضؤئية لجواز السفر بالنسبة للأجانب المقيمين في مصر.

7- استيفاء استمارة الأمن للوافدين.

8- ملف للحفظ.

موعد التقديم في برنامج الماجستير المهني

وأوضح معهد التخطيط أن فتح باب التقديم يكون يوم 25 يونيو الجاري، وحتى 1 أغسطس المقبل.