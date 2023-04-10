خالد الجندي عبر قناة الناس: منح الصدقة لمن لا يستحق كمنعها

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن المعتدي في الصدقة أو الزكاة كمانعها وفقا لما جاء في الحديث النبوي الشريف، شارحًا: «المعتدي في الصدقة هو الذي يضعها في غير مكانها ويمنحها لشخص لا يستحقها، ويستهتر في إعطائها لغير مستحقيها».

منح الزكاة لمن لا نضمنهم مشكلة كبيرة

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «الناس» اليوم الأحد: «إذا لم تجد من يستحق الصدقات أو الزكاة، فإن الله عز وجل كفانا بناس يمكنها القيام بهذه المهمة حبا في الخير وفعلا للطاعة ومساعدة للدولة، أما منح الزكاة لمن لا نضمنهم فإن هذا الأمر مشكلة كبيرة.. أنت كده بتودي نفسك في داهية، زيك زي مانع الصدقة».

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.