عاجل.. تعليق صادم من شقيق إمام عاشور صفقة الأهلي المنتظرة

وجه حازم عاشور، شقيق إمام عاشور، لاعب وسط منتخب مصر وفريق ميتلاند الدنماركي، رسالة إلى نادي الزمالك وجماهيره، وذلك بعد أنباء اقتراب شقيقه من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلق شقيق لاعب نادي الزمالك السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير «إنستجرام»: «هتفضل في دمنا لآخر نفس في عمرنا يا زمالك»، وذلك على مقطع فيديو نشره يتضمن مقطع من إحدى أغاني فايزة أحمد ويظهر من خلاله جماهير الزمالك في المدرجات.

شوبير يكشف مفاجأة حول اقتراب إمام عاشور من الأهلي

وكان الإعلامي أحمد شوبير، كشف في وقت سابق، أن صفقة انضمام إمام عاشور إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، باتت محسومة بشكل نهائي، على أن يتم الإعلان عن الصفقة رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال «شوبير» في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «ملعب أون»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس»: «إمام عاشور أهلاوي بنسبة 100%، والإعلان عن تلك الصفقة سيكون خلال أيام قليلة فقط».

وأضاف: «صفقة انضمام عاشور للنادي الأهلي محسومة بنسبة 100 %، وحاليا يتم وضع الرتوش الأخيرة على تلك الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة».