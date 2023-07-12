«في رحاب الحبيب».. أوبريت يقدم أوصاف الرسول من خلال الأحاديث النبوية

أعلنت ساقية الصاوي عن تفاصيل حفل أوبريت «في رحاب الحبيب» للشاعر محجوب الجارحي، المقرر إقامته في قاعة النهر الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل، لافتة إلى أن فكرة الأبريت مرتبطة بمعانى أحاديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.

فكرة أوبريت في رحاب الحبيب

وقال الشاعر محجوب الجارحي لـ الوطن إن فكرة أوبريت في رحاب الحبيب تبحر في معاني وأوصاف النبي الكريم من خلال الأحاديث النبوية الشريفة، مضيفا أن هذا العمل كان بحاجة لإنتاج يمكنه من البقاء طويلا في وجدان العالم الإسلامي، مؤكدا أنه حظي بإشادة كبيرة من النقاد وفي مقدمتهم الدكتور حسام عقل رئيس ملتقى السرد العربى.

فريق عمل أوبريت في رحاب الحبيب

وأوضح «الجارحي» أن أوبريت في رحاب الحبيب يقام في ساقية الصاوي يوم الجمعة المقبل، ويضم نخبة من الفنانين، واللحن والغناء للفنان فايد عبد العزيز، وتوزيع الماسيترو باسم شاهين، وقائد الأوركسترا المايستروا دكتور عادل مصطفى، وإلقاء الأشعار للفنان فتحى الجارحي، وغناء كل من الفنانيين ابراهيم راشد ويارا المحمدى وحسام زين وإيمان العدوي وحسين فاروق وياسمين المنسي، مؤكدا أن الأوبريت يقدم سمات النبي الكريم وفق صحيح السنة المطهرة.