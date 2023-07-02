حفلات ساقية الصاوي في شهر يوليو.. التذاكر تبدأ بـ70 جنيها

بدأت حفلات ساقية الصاوي لشهر يوليو الجاري، أمس، بحفل عزيز مرقة، الذي شهد إقبالا كبير من الجمهور خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر أن يستمر برنامج الساقية في تقديم العروض حتى نهاية الشهر الجاري.

وفي هذا الصدد، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نقدم في التقرير التالي تفاصيل برنامج ساقية الصاوي لشهر يوليو 2023، كما يلي.

برنامج ساقية الصاوي في يوليو

- حفل لؤي حجازين بسعر يبدأ من 150 جنيها في تمام الثامنة مساءً يوم 3 يوليو.

- حفل أول جواب بسعر يبدأ من 70 جنيها في تمام الثامنة مساء يوم 4 يوليو.

- حفل ليل باند يوم 5 يوليو في تمام الثامنة مساء بسعر يبدأ من 80 جنيها.

- حفل الأخوة أبو شعر بسعر يبدأ بـ100 جنيه وذلك يوم 6 يوليو في تمام الثامنة مساء.

- حفل كوميدي ستف في تمام الثامنة مساء يوم 6 يوليو بسعر يبدأ من 120 جنيها.

- حفل كرنفاليا بسعر يبدأ من 200 جنيه يوم 7 يوليو في تمام الثامنة مساء.

- حفل روان ماهر بسعر يبدأ من 150 جنيها يوم 8 يوليو في تمام الثامنة مساء.

- حفل Foxy Band بسعر يبدأ من 120 جنيها يوم 9 يوليو في تمام الثامنة مساء.

- حفل Castle Of Rock بسعر يبدأ من 120 جنيها يوم 12 يوليو في تمام الثامنة مساء.

- حفل High Five بسعر يبدأ من 150 جنيها يوم 14 يوليو في تمام الثامنة مساء.

- حفل عبدالباسط حمودة بسعر يبدأ من 320 جنيها في تمام الثامنة مساء يوم 15 يوليو.

- حفل Anti-Heros بسعر يبدأ من 140 جنيها في تمام السابعة والنصف يوم 16 يوليو.

- حفل فلامنكا بسعر يبدأ من 100 جنيه في تمام الثامنة مساء يوم 17 يوليو.

- حفل الحضرة يوم 19 يوليو بسعر يبدأ من 110 جنيهات في تمام الثامنة مساء.

- حفل Star Light Choir بسعر يبدأ من 80 جنيها في تمام الثامنة مساءا يوم 25 يوليو.